Итог похода на футбол.

17 мая 2017 года в Москве во время матча "Спартак" - "Терек" задержали вокалиста популярной рок-группы "Би-2" Леву (Настоящее имя - Егор Бортник). У него нашли пакетик с марихуаной, пишут федеральные СМИ.

Директор "Би-2" Руслан Волков отказался комментировать произошедшее, заявив, что сейчас группа находится в отпуске.

Проводится проверка. Музыканту грозит административная ответственность: штраф до 5 000 рублей или арест на 15 суток, передает "Уралинформбюро".