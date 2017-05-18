Боец MMA Джефф Монсон собрался разводить медведей под ТюменьюСегодня в 10:12
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Уже купил участок.
Джефф Монсон, боец смешанных боевых искусств, планирует разводить медведей под Тюменью. Для этих целей новоиспеченный гражданин России уже приобрел участок земли, пишут местные СМИ со ссылкой на подругу спортсмена. Девушка сообщила о планах 16 мая, во время очередного визита Монсона в Тюмень.
Первых животных боец планирует получить от друзей из цирков. Однако прежде предстоит большая работа по подготовке участка. Для этого Монсон вновь приедет в Западную Сибирь летом, передает "Уралинформбюро".
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