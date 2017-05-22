В 25 миллионов рублей.

Банка "Церих" подал иск на известного певца Филиппа Киркорова о взыскании долга в 25 миллионов рублей. 22 мая заявление рассмотрит Хамовнический суд Москвы. Информация об этом размещена на его сайте.

В 2015 году артист взял два займа на 10 и 12,8 миллиона рублей под 26% годовых. Изначально он исправно погашал долг. Но в 2016 году у финансовой организации отозвали лицензию, после чего Киркоров перестал делать взносы. Тогда банк "Церих" и Агентство страхования вкладов обратились в суд, передает "Уралинформбюро".