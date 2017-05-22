Брат не смог отсудить ни ноты.

22 мая 2017 года Мосгорсуд разрешил музыканту Вадиму Самойлову исполнять 172 песни группы "Агата Кристи", пишут федеральные СМИ.

Иск подавал брат Вадима - Глеб Самойлов, представительница которого Алиса Образцова сообщала ранее, что Вадим "не имеет никакого отношения к созданию ряда хитов группы "Агата Кристи". Следует отметить, что Глеб пытался отсудить право на композиции еще в 2016 году. Тогда Савеловский суд Москвы отклонил его требование.

Коллектив "Агата Кристи" родился в 1985 году в Екатеринбурге. Его лидерами и вокалистами были братья Самойловы. Группа распалась в 2010 году, после чего Вадим отправился в тур "Агата Кристи. Все хиты", передает "Уралинформбюро".

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