Силовики нагрянули с обысками к режиссеру Кириллу СеребренниковуСегодня в 17:32
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По делу о хищении 200 миллионов рублей.
В Москве по месту жительства и работы режиссера и художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова прошли обыски. Они связаны с расследованием дела о хищении крупной суммы из бюджета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главного следственного управления СКР по Москве.
По данным следствия, с 2007 по 2014 годы неустановленные пока лица из числа руководства автономной некоммерческой организации "7 студия" похитили из бюджета около 200 миллионов рублей, выделенных на популяризацию искусства. Следует отметить, что по этому же делу обыски проводятся у ряда лиц из различных субъектов РФ.
Кирилл Серебренников - режиссер театра и кино, худрук "Гоголь-центра". В его копилке такие картины, как "Палата №6", "Изображая жертву", "Юрьев день", "Измена", "Ученик".
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