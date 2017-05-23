Фото: кадр из фильма "Шпион, который меня любил"

От рака.

В Швейцарии в возрасте 89 лет скончался актер Роджер Мур, известный по роли Агента 007. Об этом со ссылкой на родственников Мура сообщает BBC.

Мур играл Джеймса Бонда в семи картинах с 1973 по 1985 годы. Среди них культовые "Человек с золотым пистолетом", "Шпион, который меня любил" и "Вид на убийство", передает "Уралинформбюро". Его дальнейшие роли не получили широкого признания у публики. Также Мур был послом доброй воли детского фонда ООН "ЮНИСЕФ".

Известно, что последние несколько месяцев актер лечился от рака. Его похороны пройдут в Монако.