За неуплату в казну 4 миллионов евро.

Верховный суд Испании оставил в силе приговор футболисту "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси. Он был вынесен в июле 2016 года судом города Барселоны. Месси назначили 21 месяц тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на 4,1 миллиона евро (от доходов за продажу имиджевых прав в 2007-2009 годах).

Отцу Месси Хорхе, который получил такой же срок как координатор мошеннической схемы, наказание скостили до 15 месяцев, пишут федеральные СМИ.

Кроме того, футболист оштрафован на 2 миллиона евро, а его отец - на 1,5 миллиона, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что, согласно законодательству Испании, тюремный срок, не превышающий двух лет, может быть заменен условным.