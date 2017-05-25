Первые лица РФ уже поздравили Калягина.

Народный артист России Александр Калягин 25 мая празднует 75-летний юбилей. Художественного руководителя московского театра Et Cetera с днем рождения уже поздравили президент Владимир Путин и председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Кремля.

Первые люди страны отметили щедрый талант и вдохновенный творческий труд Калягина в кинематографе и на театральной сцене. "Отрадно, что и сегодня вы работаете с полной душевной отдачей, своей многогранной деятельностью вносите значимый вклад в сохранение замечательных традиций отечественного искусства", - подчеркнул глава государства.

"Вы обладаете редким даром, необыкновенной энергетикой и обаянием, умением быть органичным и в комедии, и в трагедии. Каждую роль вы наполняете глубоким содержанием. А главное - особой искренностью", – добавил премьер.

Свой юбилей Калягин отметит премьерой "Ревизора" в родном театре Et Сetera. Именинник сыграет Хлестакова, передает "Уралинформбюро".

Актер окончил театральное училище им. Щукина, работал в Театре на Таганке, Театре им. Ермоловой, "Современнике" и МХАТе. В 1983 году он получил звание народного артиста РСФСР. А в 1992 году создал свой театр Et Cetera. На счету Александра Александровича более 40 ролей на театральной сцене и более 50 – в кино. Самая известная - тетушка Чарли в ленте "Здравствуйте, я ваша тетя".