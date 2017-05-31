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Скончалась подруга Джеймса БондаСегодня в 10:56

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В возрасте 85 лет.

Британская актриса Молли Питерс, известная ролью подруги Джеймса Бонда, скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщает Fox News.

Питерс, снявшаяся в фильме "Шаровая молния" 1965 года, стала первой девушкой агента 007, которая оголилась на экране. Этот факт вызвал многочисленные споры. В Великобритании некоторые сцены с Молли и Шоном Коннери, исполнителем роли Бонда, потребовали вырезать. Дальнейшая карьера Питерс в кино не сложилась. Она снялась всего в трех фильмах и в 1067 году ушла из киноиндустрии.

Это не первая потеря во "вселенной Джеймса Бонда" в этом году. 23 мая в Швейцарии умер Роджер Мур, третий исполнитель роли знаменитого агента MI6, передает "Уралинформбюро".

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