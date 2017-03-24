Владимиру Грамматикову - 75 лет.

Режиссер и актер Владимир Грамматиков отмечает юбилей. 1 июня заслуженному деятелю искусств России исполняется 75 лет.

Грамматиков родился в Свердловске. Когда ему было 5 лет, семья переехала в Москву. Владимир Александрович окончил Высшее техническое училище им. Баумана, но после решил связать жизнь с кино и поступил на актерский факультет ГИТИСа.

В 1963 году Грамматикова утвердили на роль Саши Шагалова в фильме "Я шагаю по Москве". Но он, как и его герой, был неожиданно призван в армию на три года. Вернувшись, он решил стать режиссером. Самыми знаменитыми его фильмами стали "Усатый нянь", "Мио, мой Мио", "Шла собака по роялю", передает "Уралинформбюро".

В марте 2017 года Владимир Грамматиков получил Премию президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.