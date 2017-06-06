50 лет.

6 июня российский певец Владимир Левкин празднует 50-летие. Славу он снискал в составе бой-бенда "На-На", куда попал после службы в армии. Ему удалось пройти конкурс, организованный Бари Алибасовым. По признанию певца, это стало неожиданностью для него самого, поскольку он всегда тяготел к рок-музыке и играл песни собственного сочинения.

На пике музыкальной карьеры артист серьезно заболел и покинул группу. Сегодня Левкин, победивший рак лимфатической системы, активно занимается благотворительностью. Он счастлив в браке и вместе с 33-летней супругой Марусей растит дочь. За годы творческой деятельности музыкант выпустил более 10 альбомов, передает "Уралинформбюро"