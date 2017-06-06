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Экс-порноактриса рвется в парламент ФранцииСегодня в 16:57

  • Текст

Защищать животных.

В парламент Франции намерена попасть бывшая звезда порнофильмов Эстер Койман. Она уже зарегистрирована в качестве кандидата. Экс-актриса баллотируется в департаменте Ивелин (пригород Парижа) от "Независимого экологического альянса", пишет Le Parisien.

В 90-х годах прошлого века Койман снималась для журналов Playboy и Penthouse, а также играла в фильмах для взрослых под псевдонимом Зара Уайтс, передает "Уралинформбюро".

Своего прошлого она не стыдится: "Это было частью моей жизни, правда, она прошла быстро: два жестких года, между моими 20 и 22 годами…"

На политическом поприще Койман планирует заниматься защитой животных, а также проблемами бездомных и бедных людей.

Стоит отметить, что первый тур голосования на парламентских выборах намечен на 11 июня, второй - на 18.

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