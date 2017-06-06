Экс-порноактриса рвется в парламент ФранцииСегодня в 16:57
- Текст
Защищать животных.
В парламент Франции намерена попасть бывшая звезда порнофильмов Эстер Койман. Она уже зарегистрирована в качестве кандидата. Экс-актриса баллотируется в департаменте Ивелин (пригород Парижа) от "Независимого экологического альянса", пишет Le Parisien.
В 90-х годах прошлого века Койман снималась для журналов Playboy и Penthouse, а также играла в фильмах для взрослых под псевдонимом Зара Уайтс, передает "Уралинформбюро".
Своего прошлого она не стыдится: "Это было частью моей жизни, правда, она прошла быстро: два жестких года, между моими 20 и 22 годами…"
На политическом поприще Койман планирует заниматься защитой животных, а также проблемами бездомных и бедных людей.
Стоит отметить, что первый тур голосования на парламентских выборах намечен на 11 июня, второй - на 18.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:14
Суд повторно арестовал счета и недвижимость Юревича
Защита обжалует это решение.Сегодня в 19:57
Малоимущим россиянам выделят на продукты по 10 000 рублей
В год.Сегодня в 19:24
Жительница Магнитогорска зарезала подругу из-за сумки
И села на 15 лет.Сегодня в 18:58
Мэрия Екатеринбурга обогнала МУГИСО по заработку на рекламе
В сотни раз.Сегодня в 18:52
На Среднем Урале 80% мигрантов провалили экзамен на права
Их не допустят до вождения.Сегодня в 18:39
Свердловчане пополнили областной бюджет на 58 миллиардов
За год.Сегодня в 18:32
Су-27 "отпугнул" от границы РФ американский бомбардировщик
B-52 засекли над Балтикой.Сегодня в 18:20
Екатеринбуржец на УАЗе сбил 14-летнюю девочку на самокате
На светофоре.Сегодня в 18:12
Екатеринбург нарезали по старинке
Высказано свыше 200 замечаний.Сегодня в 17:59
"Газпром добыча Ямбург" наградили за оздоровление ландшафтов
Крайнего Севера.Сегодня в 17:56
Суд отложил допрос Тимониченко
Из-за затянувшейся речи Казакова.Сегодня в 17:37
26-летнюю тюменку зарезали на стройке
Под подозрением - ее знакомые.Сегодня в 17:27
В Челябинске преобразят площадь Революции
Для начала поменяют ограждения.Сегодня в 17:16
Югорчанин получил 15 лет за убийство 2-месячного сына
Отец проломил младенцу грудную клетку.Сегодня в 17:09
Бывшего челябинского омбудсмена лишили водительских прав
На год.
Главные новости
- Сегодня в 18:52На Среднем Урале 80% мигрантов провалили экзамен на права
- Сегодня в 16:34Генерала Тимониченко собирались похитить
- Сегодня в 16:14В Свердловской области стартовала выборная кампания
- Сегодня в 15:32Столичный тренд на снос хрущевок не минует регионы
- Сегодня в 15:08Малый бизнес отлучают от "долевки"
Аналитика
Слияние под знаком Ельцина
В УрФУ привыкли ко всему.
Средний Урал в китайском пазле
А кто говорил "плохая выставка"?
Грант Путина прошением красен
Кто бы научил!