Успокоительные.

Звезда Голливуда Джордж Клуни впервые стал отцом в 56 лет. Утром 6 июня 2017 года супруга Амаль Аламуддин родила ему сына и дочь. Новорожденных назвали Александром и Эллой, передает "Уралинформбюро".

Амаль и малыши здоровы и прекрасно себя чувствуют. Чего не скажешь о главе семейства. По словам представителя актера, Джордж находится под действием успокоительного и должен прийти в себя через пару дней.

Ранее артист отмечал, что долго не мог свыкнуться с мыслью об отцовстве.

О том, что чета Клуни ждет королевскую двойню, стало известно в январе. Забеременеть 38-летней Амаль помогла процедура ЭКО.