На фотографиях.

Поклонники скандальной журналистки Ксении Собчак уверены, что их любимица вновь беременна. К такому выводу они пришли после разглядывания фотографий со светских мероприятий, передает "Уралинформбюро".

Первые подозрения об интересном положении Собчак появились после ее участия в показе коллекции ALEXANDER TEREKHOV. Звезда прошла по подиуму, продемонстрировав слегка округлившийся животик.

Изображала модель-губы-рыбкой на показе @terekhovofficial :))) почти получилось😂🙈😂🙈😂 Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Апр 22 2017 в 1:47 PDT

Вновь о том, что Максим Виторган и его супруга вскоре станут родителями во второй раз, заговорили после того, как Ксения разместила в Instagram фотографию из-за кулис премии "Собака Топ 50". На снимке телеведущая изображена в вечернем наряде из перьев с завышенной талией.

Масла в огонь подлили кадры, снятые камерой наблюдения на закрытом показе выставки Сергея Шнурова в Московском музее современного искусства. На них Ксения одета в желтое платье в пол, подчеркивающее округлившиеся формы. Кто выложил снимки в Сеть, остается тайной.

Стоит отметить, что 35-летняя телеведущая впервые стала мамой 18 ноября 2016 года, подарив Максиму Виторгану сына Платона. Образцовая родительница с радостью рассказывает о воспитании малыша.