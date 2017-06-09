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Рок-музыкант Фил Коллинз госпитализирован после падения в отелеСегодня в 16:41

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С глубокой раной лица.

66-летний британский певец Фил Коллинз был госпитализирован после того, как упал в номере лондонского отеля. Об этом на его странице в Facebook сообщили представители музыканта, передает "Уралинформбюро".

Коллинз поскользнулся и ударился головой о стул, в результате чего получил глубокую рану на лице. Музыканта отвезли в больницу, где наложили швы.

Представители певца пояснили, что у Фила есть трудности с передвижением - после операции на спине ему стало сложно ходить.

Фил Коллинз прославился в качестве барабанщика арт-рок группы Genesis. Начав затем сольную карьеру, он стал одним из самых коммерчески успешных музыкантов в мире.

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