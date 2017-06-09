Ди Каприо по силам сыграть ПутинаСегодня в 17:03
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И Ленина.
Леонардо Ди Каприо с успехом сыграл бы президента России Владимира Путина. Об этом режиссер Оливер Стоун рассказал в интервью газете New York Post, передает "Уралинформбюро".
Отвечая на вопрос о перспективах создания художественной ленты о российском лидере, Стоун сказал, что есть несколько кандидатур на главную роль в нем.
"Первое, что приходит на ум, — Джереми Реннер, он похож на Путина. Но Путин очень умен, а я не знаю, насколько умен Реннер. Ди Каприо мог бы быть похожим на Путина, он и Ленина мог бы сыграть", - уверен режиссер.
После съемок документального сериала о российском президенте Оливер Стоун отмечает, что Владимир Путин скромен, умен, находится в отличной физической форме, сам водит свою машину и мыслит как шахматист.
Даже неожиданные вопросы кинематографиста не смогли выбить его из колеи. Способность главы РФ сохранять спокойствие в сложных ситуациях режиссер приписывает его многолетней практике дзюдо и карате.
Говоря о причинах, побудивших В.Путина согласиться побеседовать с ним, Стоун отметил: "Он дал интервью, потому что хочет, чтобы его услышали (...) Плюс, думаю, мои вопросы были вызовом для него".
Показ документального фильма Стоуна о Владимире Путине стартует на телеканале Showtime 12 июня, в День России. Всего снято четыре двухчасовых серии.
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