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Солиста "Любэ" госпитализировали с концерта ко Дню РоссииСегодня в 09:58

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С сердечным приступом.

12 июня в одно из медицинских учреждений Тулы был госпитализирован солист группы "Любэ" Николай Расторгуев. Музыкант должен был выступить на концерте в честь Дня России, однако перед выходом на сцену ему стало плохо.

По данным представителя певца, у него был диагностирован сердечный приступ. В настоящее время состояние Расторгуева оценивается как стабильное, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что несмотря на отсутствие солиста группа "Любэ" не стала отменять свое выступление и отыграла программу вместе с местными исполнителями.

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