×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Роналду припомнили забытые налоги в 15 миллионов евро Сегодня в 17:16

  • Текст

За "старое" возьмется суд.

Футболист сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов.

Согласно судебному иску прокуратуры Испании, 32-летний нападающий с 2011 по 2014 год недоплатил налоговым органам 14,7 миллиона евро. Скрывать доходы помогала специально созданная для этого в 2010 году бизнес-структура, зарегистрированная на Виргинских островах, пишет El Mundo.

Ранее Криштиану Роналду обвинялся в уклонении от уплаты налогов на 8 миллионов евро. По данным СМИ, в мае действующий чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов добровольно компенсировал казне три четверти суммы.

Теперь форварду "Реала", кроме штрафа, грозит по 4 месяца заключения за каждый год неуплаты налогов. Срок будет условным, если в совокупности не превысит двух лет, передает "Уралинформбюро".

Ранее к 21 месяцу заключения условно со штрафом в 2 миллиона евро за налоговые нарушения был приговорен капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Ранее по теме:
На Криштиану Роналду завели дело

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Налоговое ярмо»

Главные новости

Аналитика

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Общественность не дремлет.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×