За "старое" возьмется суд.

Футболист сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов.

Согласно судебному иску прокуратуры Испании, 32-летний нападающий с 2011 по 2014 год недоплатил налоговым органам 14,7 миллиона евро. Скрывать доходы помогала специально созданная для этого в 2010 году бизнес-структура, зарегистрированная на Виргинских островах, пишет El Mundo.

Ранее Криштиану Роналду обвинялся в уклонении от уплаты налогов на 8 миллионов евро. По данным СМИ, в мае действующий чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов добровольно компенсировал казне три четверти суммы.

Теперь форварду "Реала", кроме штрафа, грозит по 4 месяца заключения за каждый год неуплаты налогов. Срок будет условным, если в совокупности не превысит двух лет, передает "Уралинформбюро".

Ранее к 21 месяцу заключения условно со штрафом в 2 миллиона евро за налоговые нарушения был приговорен капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Ранее по теме:

На Криштиану Роналду завели дело