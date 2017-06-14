Запись попала в Сеть.

Единственное видео "настоящего" боя Брюса Ли появилось на YouTube. На канале Beerdy - Bruce Lee Central появилась запись схватки мастера смешанных единоборств с одним из лучших его студентов Тэдом Вонгом, пишет Daily Mail.

Поединок, по все видимости, происходил в Калифорнии, где у кинозвезды была своя школа Джит Кун-До.

На видео Ли кажется полностью расслабленным, в то время, как его ученик неоднократно пытается провести атаку, но натыкается на защиту учителя. Мастер с легкостью опрокидывает Вонга и проводит ответные удары.

Брюс Ли – гонконгский и американский актер, режиссер и продюсер. Он стал реформатором в области китайских боевых искусств: изобрёл множество новых связок ударов и трюков, разработал собственный стиль джиткундо. За свою кинокарьеру Ли снялся более чем в 30 фильмах. Он скончался при странных обстоятельствах в 1973 году в возрасте 32 лет. Его ученик Тэд Вонг до сих пор преподает восточные единоборства в Америке, сообщает "Уралинформбюро".