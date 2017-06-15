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Бейонсе стала многодетной матерьюСегодня в 12:32

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Родив дочке сестру и брата.

Бейонсе родила королевскую двойню - девочку и мальчика. Пополнение в семье певицы и американского рэпера Джея Зи произошло 13 июня 2017 года, передает "Уралинформбюро".

По данным зарубежных СМИ, артистка рожала в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса. Вместе с ней в клинику приехали телохранители с двумя автолюльками.

Бейонсе и малыши чувствуют себя хорошо. Как родители назвали двойняшек, пока не сообщается.

Достоверно известно лишь одно, младшие сестра и брат 5-летней Блю Айви Картер не будут ни в чем нуждаться. Только на колыбели для новорожденных родители потратили 76 тысяч евро. Они инкрустированы 18-каратным золотом, а внутри обиты натуральным шелком.

Старшая дочь четы завалена дорогими игрушками и дизайнерской одеждой. Стоимость ее гардероба, по некоторым подсчетам, превышает 1 миллион долларов.

Стоит отметить, что неделей ранее родителями еще одной королевской двойни стали 56-летний Джордж Клуни и его 38-летняя супруга Амаль Аламуддин.

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