Запатентовав жест.

Фронтмен знаменитой рок-группы Kiss Джин Симмонс решил запатентовать рокерскую "козу". Заявку он подал в федеральное ведомство по патентам и товарным знакам, пишет Hollywood Reporter.

Симмонс утверждает, что именно Kiss первыми использовали жест из указательного пальца и мизинца в ходе турне Hotter Than Hell в ноябре 1974 года, передает "Уралинформбюро".

Скептики приравнивают шансы заявителя практически к нулю: жесты патентуют крайне редко, да и "коза" - жест очень распространенный и древний, его использовали века тому назад в магических ритуалах.

Кроме того, меломаны, перетряхнув свои архивы, обнаружили подобные "распальцовки" на обложках альбома Yellow Submarine/Eleonor Rigby (The Beatles, 1966 год) и пластинки психоделической рок-группы Coven, вышедшей в 1969 году.

Судьбу "козы" решат эксперты из патентного ведомства.