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Юлия Липницкая получила квартиру в МосквеСегодня в 16:53

Фотография

В подарок.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая получила ключи от первой в жизни собственной квартиры на юго-западе Москвы. "Двушку" уроженке Екатеринбурга подарила компания Sezar Group, отметив таким образом ее победу на Зимних играх в Сочи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Весной 2014 года, когда Юля с мамой отправились покупать жилье в столице, менеджер узнал в клиентке звезду Олимпиады. "Решение преподнести квартиру в подарок было единогласным и совершенно искренним, – вспоминает коммерческий директор компании Ольга Барабанова. – Мы присвоили Юлии почётный титул "первого жителя", и вот сегодня она действительно первой получила ключи".

Обставить "двушку" Липницкая намерена в стиле минимализма. Хотя пока определенных планов у Юлии нет - квартиру застройщик сдал на год раньше, обещанного: "Если честно, я сейчас немного растеряна, ведь всё должно было произойти только в 2018 году. Поэтому планов относительно ремонта пока не было".

Юная фигуристка с теплотой вспоминает дом своего детства в Екатеринбурге и маленькую квартирку, откуда ей не хотелось уезжать.

Стоит отметить, что знаменитый тренер Татьяна Тарасова не видит будущего у "звездочки" сочинской Олимпиады - она уже получила признание, после которого у спортсменов "начинается какой-то другой путь". "Юля украсила своим участием Олимпийские игры в Сочи. Люди никогда не забудут девочку в красном платье", - цитирует ее "Спорт-экспресс".

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