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Капитана Джека Воробья убьют продюсеры19 июня в 20:14

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Зрители отвернулись от Джонни Деппа.

В шестой части франшизы "Пираты Карибского моря" капитана Джека Воробья ждет смерть. Продюсеры посчитали, что зритель уже утратил интерес с эпатажному герою Джонни Деппа и решили от него избавиться, пишет Daily Star.

Последняя, пятая часть киносаги - "Мертвецы не рассказывают сказки" принесла слишком низкие сборы по сравнению с предыдущими фильмами, передает "Уралинформбюро".

"Когда-то Депп был причиной посмотреть новых "Пиратов Карибского моря". Теперь создается ощущение, что аудитории до него больше нет дела" отметил источник издания. Одной из причин охлаждения зрителя к Деппу называют череду громких скандалов с его участием.

Ставки планируется сделать на новых участников проекта: Генри Тернера - сына героев Орландо Блума и Киры Найтли (актер Брентон Туэйтс) и Карину Смит - дочь капитана Барбоссы (актриса Кая Скоделарио). Джеку Воробью в новой части франшизы места не нашлось, возможно, его убьют на дуэли.

"Пираты Карибского моря" с фурором дебютировали в 2003 году. Главным героем киносаги из пяти лент является эксцентричный капитан Джек Воробей.

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