С юбилеем.

20 июня 50-летие отмечает голливудская звезда Николь Кидман.

Обладательница "Оскара" и трех "Золотых глобусов" родилась на Гавайях и выросла в Австралии, напоминает "Уралинформбюро".

Впервые Николь Кидман снялась в полнометражном фильме в 15 лет, ее кинодебютом стал ремейк австралийского "Рождества в буше".

Известность пришла к ней после выхода на экраны в 1999 году ленты "С широко закрытыми глазами" Стэнли Кубрика, где актриса сыграла вместе с первым мужем Томом Крузом.

Признание в качестве разноплановой актрисы к Николь Кидман пришло после мюзикла "Мулен Руж" (2001 год). А роль английской писательницы Вирджинии Вулф в фильме "Часы" принесла премию Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар").

Всего в фильмографии знаменитой австралийки 72 картины, однако это не мешает ей быть любящей матерью двух приемных и двух родных детей.