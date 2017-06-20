Николь Кидман принимает поздравленияСегодня в 13:58
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С юбилеем.
20 июня 50-летие отмечает голливудская звезда Николь Кидман.
Обладательница "Оскара" и трех "Золотых глобусов" родилась на Гавайях и выросла в Австралии, напоминает "Уралинформбюро".
Впервые Николь Кидман снялась в полнометражном фильме в 15 лет, ее кинодебютом стал ремейк австралийского "Рождества в буше".
Известность пришла к ней после выхода на экраны в 1999 году ленты "С широко закрытыми глазами" Стэнли Кубрика, где актриса сыграла вместе с первым мужем Томом Крузом.
Признание в качестве разноплановой актрисы к Николь Кидман пришло после мюзикла "Мулен Руж" (2001 год). А роль английской писательницы Вирджинии Вулф в фильме "Часы" принесла премию Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар").
Всего в фильмографии знаменитой австралийки 72 картины, однако это не мешает ей быть любящей матерью двух приемных и двух родных детей.
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