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Гольфист Тайгер Вудс попал в больницу Сегодня в 11:38

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Из-за проблем с болеутоляющими.

14-кратный победитель турниров "Мэйджор" по гольфу Тайгер Вудс угодил в клинику Причиной госпитализации стали проблемы, связанные с приемом обезболивающих медикаментов, сообщает Associated Press.

В конце мая гольфист был задержан по подозрению в вождении в пьяном виде. Полицейские застали спортсмена, спящим за рулем машины. Свое состояние Вудс объяснил реакцией организма на прием болеутоляющих препаратов. Слова гольфиста подтвердили результаты медэкспертизы – следы алкоголя в его крови не обнаружили, передает "Уралинформбюро".

41-летний американский гольфист - первый спортсмен-миллиардер. Порядка 90% своего состояния он заработал на рекламе.

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