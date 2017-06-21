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Роналду расстанется с 15 миллионами евроСегодня в 13:35

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Чтобы избежать тюрьмы.

Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду готов выложить 14,8 миллиона евро фискальным службам Испании. Таким образом он погасит долг по неуплаченным налогам и избежит наказания, передает Cope.

За уклонение от уплаты налогов футболисту грозило несколько лет тюрьмы. Чтобы смягчить вердикт суда, ему было рекомендовано перечислить налоговикам требуемую сумму и официально признать вину. В этом случает наказание, скорее всего, будет условным, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Криштиану Роналду предстанет перед судом по делу о неуплате налогов после завершения Кубка конфедераций.

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