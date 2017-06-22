Отметив ее талант и обаяние.

22 июня заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей отмечает 70-летие.

С юбилеем актрису театра и кино поздравил президент РФ Владимир Путин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кремля.

"Многогранный талант, искренность и удивительное обаяние помогли вам состояться в актерской профессии, завоевать поистине всенародную популярность и любовь. И конечно, важно, что вы нашли себя и на литературном, и на общественном поприще", - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства пожелал Наталье Варлей здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Самая знаменитая "комсомолка" Советского Союза родилась 22 июня 1947 года. В детстве Наталья Варлей грезила цирком и после цирковой студии окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства. В кино юную эквилибристку Московского цирка на Цветном бульваре привел режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, снявший ее в картине "Формула Радуги". После этого Варлей пригласили на пробы в "Кавказской пленнице" Леонида Гайдая.

Роль спортсменки, комсомолки и просто красавицы Нины принесла Наталье Варлей всесоюзную любовь. После этого она снялась в фильмах "Семь невест ефрейтора Збруева", "Двенадцать стульев", "Мой папа - идеалист", "Гостья из будущего", "Волшебник Изумрудного города", "Волкодав из рода Серых Псов".