Путин поздравил "кавказскую пленницу" с юбилеемСегодня в 13:11
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Отметив ее талант и обаяние.
22 июня заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей отмечает 70-летие.
С юбилеем актрису театра и кино поздравил президент РФ Владимир Путин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кремля.
"Многогранный талант, искренность и удивительное обаяние помогли вам состояться в актерской профессии, завоевать поистине всенародную популярность и любовь. И конечно, важно, что вы нашли себя и на литературном, и на общественном поприще", - говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства пожелал Наталье Варлей здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Самая знаменитая "комсомолка" Советского Союза родилась 22 июня 1947 года. В детстве Наталья Варлей грезила цирком и после цирковой студии окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства. В кино юную эквилибристку Московского цирка на Цветном бульваре привел режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, снявший ее в картине "Формула Радуги". После этого Варлей пригласили на пробы в "Кавказской пленнице" Леонида Гайдая.
Роль спортсменки, комсомолки и просто красавицы Нины принесла Наталье Варлей всесоюзную любовь. После этого она снялась в фильмах "Семь невест ефрейтора Збруева", "Двенадцать стульев", "Мой папа - идеалист", "Гостья из будущего", "Волшебник Изумрудного города", "Волкодав из рода Серых Псов".
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