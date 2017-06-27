Суд Мадрида дал добро.

Останки художника-сюрреалиста Сальвадора Дали будут эксгумированы. Такое решение в ходе рассмотрения иска об установлении отцовства принял суд в испанской столице, пишет Efe.

Одним из оснований для такого вердикта стало отсутствие личных вещей Дали, пригодных для проведения генетического анализа.

На право считаться дочерью великого живописца и его наследство претендует гадалка Пилар Абель. 59-летняя женщина обратилась в суд с соответствующим иском еще в марте 2015 года.

Пилар Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинез де Аро в 1955 году имела с Дали любовную связь и жила с ним в деревне, где была няней соседских детей.

На сегодня творческое наследие Сальвадора Дали принадлежит фонду его имени и Королевству Испания. Последнее владеет картинами, стоимость которых оценивается в 325 миллионов евро, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Сальвадор Дали скончался 23 января 1989 года в городе Фигерас.