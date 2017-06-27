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На Деппа повесили собак в АвстралииСегодня в 12:38

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По наводке.

Звезде "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппу припомнили незаконно ввезенных в Австралию йоркширских терьеров.

В мае 2015 года две собаки прилетели на Зеленый континент вместе с супругой актера Эмбер Херд на борту ее личного самолета. Тогда австралийские власти заявили, что животные были ввезены незаконно - без прохождения необходимого карантина, передает "Уралинформбюро".

Эмбер Херд в ходе судебного разбирательства признала вину в подаче "липовых" документов, за что получила месяц условного срока.

Недавно бывшие менеджеры Джони Деппа, с которыми он сейчас судится, заявили, что два года назад актер "полностью отдавал себе отчет в том, что нелегально ввозит собак в Австралию". В связи с этим заместитель премьера Австралии Барнаби Джойс пригрозил знаменитому американцу обвинениями в предоставлении заведомо ложных сведений, пишет Daily Telegraph.

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