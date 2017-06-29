Артист находится в крайне тяжелом состоянии.

Бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев несколько дней назад был госпитализирован в одну из клиник Москвы. По данным СМИ, 47-летний артист находится в крайне тяжелом состоянии - врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Что именно случилось с артистом, пока неизвестно. Его родственники, друзья и официальные представители не комментируют происходящее.

Олег Яковлев пришел в группу "Иванушки International" в 1998 году. В 2012 году он решил заняться сольной карьерой и спустя год покинул коллектив, передает "Уралинформбюро".