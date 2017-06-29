Умер второй экс-солист "Иванушек International"Сегодня в 11:20
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От воспаления легких.
Рано утром 29 июня 2017 года в одной из московских клиник скончался бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев.
О смерти 47-летнего артиста в своем Instagram рассказала его возлюбленная Александра Куцевол, передает "Уралинформбюро".
Днем ранее Олега Яковлева, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию, в критическом состоянии подключили в аппарату искусственной вентиляции легких. Однако врачи оказались бессильны.
Олег Яковлев пришел в группу "Иванушки International" в 1998 году. В 2012 году он решил заняться сольной карьерой и спустя год покинул коллектив.
Стоит отметить, что первый солист "Иванушек" Игорь Сорин тоже умер вскоре после ухода из коллектива в 1998 году.
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