От воспаления легких.

Рано утром 29 июня 2017 года в одной из московских клиник скончался бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев.

О смерти 47-летнего артиста в своем Instagram рассказала его возлюбленная Александра Куцевол, передает "Уралинформбюро".

Днем ранее Олега Яковлева, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию, в критическом состоянии подключили в аппарату искусственной вентиляции легких. Однако врачи оказались бессильны.

Олег Яковлев пришел в группу "Иванушки International" в 1998 году. В 2012 году он решил заняться сольной карьерой и спустя год покинул коллектив.

Стоит отметить, что первый солист "Иванушек" Игорь Сорин тоже умер вскоре после ухода из коллектива в 1998 году.

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