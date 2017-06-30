Унесшем жизнь пенсионера.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису Винус Уильямс спровоцировала ДТП со смертельным исходом. Комментариев по данному поводу американка не дает, пишет TMZ Sport.

9 июня теннисистка пересекала на своем внедорожнике перекресток в Палм-Бич-Гарденс (Флорида, США), когда в ее машину врезался другой автомобиль. Ехавшая в нем пожилая чета получила серьезные травмы. Женщина-водитель выжила, а ее супруг - 78-летний Джером Барсон скончался в реанимации через 2 недели, передает "Уралинформбюро".

Стражи порядка признали виновницей аварии Уильямс. В полицейском отчете отмечается, что в крови спортсменки не было алкоголя или наркотиков и она не отвлекалась во время вождения на гаджеты.