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Теннисистку Винус Уильямс обвинили в смертельном ДТПСегодня в 10:00

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Унесшем жизнь пенсионера.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису Винус Уильямс спровоцировала ДТП со смертельным исходом. Комментариев по данному поводу американка не дает, пишет TMZ Sport.

9 июня теннисистка пересекала на своем внедорожнике перекресток в Палм-Бич-Гарденс (Флорида, США), когда в ее машину врезался другой автомобиль. Ехавшая в нем пожилая чета получила серьезные травмы. Женщина-водитель выжила, а ее супруг - 78-летний Джером Барсон скончался в реанимации через 2 недели, передает "Уралинформбюро".

Стражи порядка признали виновницей аварии Уильямс. В полицейском отчете отмечается, что в крови спортсменки не было алкоголя или наркотиков и она не отвлекалась во время вождения на гаджеты.

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