Гостей развлекала Леди Гага.

В Лос-Анджелесе 1 июля сыграли свадьбу дети российских олигархов Лолита Османова и Гаспар Авдолян. Снимки с роскошного торжества выкладывали в соцсети даже приглашенные знаменитости.

Фото: @vitamiaevents/Instagram

Для церемонии молодые арендовали Dolby Theatre, где проходит церемония вручения кинонаград "Оскар". Все помещения были украшены огромными цветочными композициями. Гостей развлекали Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага. Вели шоу Андрей Малахов и Ксения Собчак. Журналисты уже подсчитали, что только услуги флористов обошлись в полмиллиона долларов. Еще два миллиона ушли на гонорары звезд.

Фото: @vitamiaevents/Instagram

Фото: @xenia_sobchak/Instagram

Расходы на торжество, по всей видимости, взяли на себя родители молодоженов. Лолита – дочь бизнесмена Эльдара Османова, совладельца "Межрегионсоюзэнерго", куда входит "Тагилэнергосбыт", "Челябэнергосбыт", "Архэнергосбыт", "Вологдаэнергосбыт" и другие активы. Жених - сын Альберта Авдоляна, владельца компании "СКАРТЕЛ", держателя акций Yota, передает "Уралинформбюро".