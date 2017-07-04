Актрисе исполнилось 90 лет.

4 июля знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида отмечает 90-летие. По случаю юбилея она представит на суд публики свою новую скульптуру, передает "Уралинформбюро".

Три десятка лет назад Лоллобриджида прекратила карьеру в кино и полностью отдалась своей детской мечте стать скульптором, а также занялась фотографией.

Сниматься в эпизодах актриса начала еще в 1946 году, всемирную известность ей принесли роли в фильмах "Фанфан-тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери". Всего в фильмографии Лоллобриджиды более 60 ролей.