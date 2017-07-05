Даниил Гранин.

Вечером 4 июля 2017 года в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга скончался 98-летний писатель Даниил Гранин. Незадолго до смерти он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Даниил Гранин (настоящая фамилия - Герман) родился 1 января 1919 года в одном из сел нынешней Курской области. После окончания Ленинградского политехнического института в 1940 году работал инженером на Кировском заводе. В 1941 году в составе народного ополчения ушел на фронт, закончил войну командиром роты тяжелых танков и вернулся в Ленинград.

Своим творческим дебютом Гранин считал рассказ об аспирантах "Вариант второй", вышедший в 1949 году в литературном журнале "Звезда". Самые известные произведения писателя - "Искатели", "Иду на грозу", "Зубр", "Мой лейтенант...".

В 1977-1981 году Даниил Гранин в соавторстве с Алесем Адамовичем создал знаменитую "Блокадную книгу" - документальную хронику о Ленинграде времен Великой Отечественной. Ее последнее переиздание состоялось в 2013 году, передает "Уралинформбюро".

Три года назад в немецком Бундестаге писатель рассказал депутатами и канцлеру Германии об ужасах блокады Ленинграда. В 2017 году он был удостоен премий министерства обороны РФ в области культуры в номинации "Литературное искусство", а также правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

Буквально за месяц до смерти писателя президент России Владимир Путин лично наградил Гранина Государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.