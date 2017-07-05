×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ушел из жизни автор "Блокадной книги"Сегодня в 08:41

  • Текст

Даниил Гранин.

Вечером 4 июля 2017 года в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга скончался 98-летний писатель Даниил Гранин. Незадолго до смерти он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Даниил Гранин (настоящая фамилия - Герман) родился 1 января 1919 года в одном из сел нынешней Курской области. После окончания Ленинградского политехнического института в 1940 году работал инженером на Кировском заводе. В 1941 году в составе народного ополчения ушел на фронт, закончил войну командиром роты тяжелых танков и вернулся в Ленинград.

Своим творческим дебютом Гранин считал рассказ об аспирантах "Вариант второй", вышедший в 1949 году в литературном журнале "Звезда". Самые известные произведения писателя - "Искатели", "Иду на грозу", "Зубр", "Мой лейтенант...".

В 1977-1981 году Даниил Гранин в соавторстве с Алесем Адамовичем создал знаменитую "Блокадную книгу" - документальную хронику о Ленинграде времен Великой Отечественной. Ее последнее переиздание состоялось в 2013 году, передает "Уралинформбюро".

Три года назад в немецком Бундестаге писатель рассказал депутатами и канцлеру Германии об ужасах блокады Ленинграда. В 2017 году он был удостоен премий министерства обороны РФ в области культуры в номинации "Литературное искусство", а также правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

Буквально за месяц до смерти писателя президент России Владимир Путин лично наградил Гранина Государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Скорбим»

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×