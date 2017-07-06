За адвоката жертвы Лошагина.

Чемпионка мира по боксу тагильчанка Наталья Рогозина вышла замуж. Избранником спортсменки стал московский адвокат Сергей Жорин, выступавший в деле Дмитрия Лошагина на стороне потерпевших. Фотографию с регистрации юрист выложил в своем аккаунте в Instagram.

Свадьбу сыграли в подмосковном Barviha Luxury Village. Для "Мисс Кувалды" это уже второй брак, для адвоката – третий, передает "Уралинформбюро".