Сделанная 29 лет назад.

Ролик, запечатлевший процесс съемки клипа будущей группой Nirvana, появился во Всемирной паутине. Его опубликовал портал Spin, передает "Уралинформбюро".

23 января 1988 года команда, которая тогда еще не была Nirvana, записала дебютную демокассету, а на следующий день устроила "показательное выступление" в музыкальном магазине в американском Абердине.

Стоит отметить, что часть ролика была известна и ранее, однако его полная версия увидела свет только сейчас.

Группа Nirvana была основана Куртом Кобейном и Кристом Новоселичем в 1987 году и распалась после смерти солиста 5 апреля 1994 года. За столь краткий срок коллектив сумел оставить яркий след в истории рок-музыки.