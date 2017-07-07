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В Испании нашелся внебрачный сын Хулио ИглесиасаСегодня в 10:13

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У Энрике Иглесиаса будет пятый брат?

У известного певца Хулио Иглесиаса в Испании нашелся 41-летний внебрачный сын.

Житель Валенсии Хавьер Санчес является отпрыском звезды на 99,99% - таковы результаты теста на отцовство, рассказал адвокат мужчины Фернандо Осун. По его словам, он специально ездил в Майами, где проживает артист, и нашел материал для ДНК-анализа в мусоре без ведома певца.

Санчес много лет пытается доказать свое родство с Иглесиасом. Он утверждает, что его мать - португальская танцовщица - имела отношения с певцом, когда тот находился в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер. Сам Хулио Иглесиас отцовства не признает, передает "Уралинформбюро".

Теперь Санчес продолжит попытки доказать, что является сыном певца, уже в суде. Скорее всего, разбирательство будет проходить в Испании.

Стоит отметить, что 73-летний Хулио Иглесиас официально является отцом восьмерых детей, родившихся у него в двух браках. Один из его пяти сыновей - популярный исполнитель Энрике Иглесиас.

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