В Испании нашелся внебрачный сын Хулио ИглесиасаСегодня в 10:13
- Текст
У Энрике Иглесиаса будет пятый брат?
У известного певца Хулио Иглесиаса в Испании нашелся 41-летний внебрачный сын.
Житель Валенсии Хавьер Санчес является отпрыском звезды на 99,99% - таковы результаты теста на отцовство, рассказал адвокат мужчины Фернандо Осун. По его словам, он специально ездил в Майами, где проживает артист, и нашел материал для ДНК-анализа в мусоре без ведома певца.
Санчес много лет пытается доказать свое родство с Иглесиасом. Он утверждает, что его мать - португальская танцовщица - имела отношения с певцом, когда тот находился в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер. Сам Хулио Иглесиас отцовства не признает, передает "Уралинформбюро".
Теперь Санчес продолжит попытки доказать, что является сыном певца, уже в суде. Скорее всего, разбирательство будет проходить в Испании.
Стоит отметить, что 73-летний Хулио Иглесиас официально является отцом восьмерых детей, родившихся у него в двух браках. Один из его пяти сыновей - популярный исполнитель Энрике Иглесиас.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:08
В Екатеринбурге борца со взятками будут судить
За взятку в 50 тысяч рублей.Сегодня в 15:08
В Тюменской области построят завод по переработке картофеля
За 1 миллиард рублей.Сегодня в 15:06
В Екатеринбурге фура протаранила катафалк с покойником
Снимки выложили в соцсетях.Сегодня в 15:03
Прокуроры взялись за екатеринбургские аттракционы
Ищут нарушения.Сегодня в 15:01
"Шелковый путь" перегородит дорогу большегрузам
И "закроет" погранпункт.Сегодня в 14:59
Свердловчанин избил стюардессу на борту самолета
Летящего в Крым.Сегодня в 14:46
Задержанного по подозрению в убийстве магнитогорской школьницы отпустили
Второй арестован.Сегодня в 14:34
Свердловский облсуд скостил срок покемонофилу Соколовскому
Почти в 1,5 раза.Сегодня в 14:31
Свердловские следователи решили обновить камеры
Чтобы идти в ногу со временем.Сегодня в 14:27
Сотрудники "Газпром добыча Ямбург" очутились в темной комнате
Когда проходили квест.Сегодня в 14:23
В Екатеринбурге судят экс-главу Верх-Исетского района
Александра Бреденко.Сегодня в 13:58
На ИННОПРОМе покажут новый зоопарк Екатеринбурга
За городом.Сегодня в 13:57
Дзюдоисты "Нового Потока" завоевали золото и серебро
На чемпионате России.Сегодня в 13:49
В ДТП в Югре погибли 2 человека
Причины выясняютсяСегодня в 13:45
Воде Верх-Исетского района поставили лучшие баллы
В рейтинге.
Ещё в сюжете «Дочки и сыночки»
Главные новости
- Сегодня в 14:59Свердловчанин избил стюардессу на борту самолета
- Сегодня в 14:34Свердловский облсуд скостил срок покемонофилу Соколовскому
- Сегодня в 13:08Наследие Чурова осложнит выборы свердловского губернатора
- Сегодня в 12:57На поиски взрывчатки в "Екатеринбург-ЭКСПО" прибыли росгвардейцы
- Сегодня в 11:49Екатеринбургский долгострой спасет "Новый застройщик"
Аналитика
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.
Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей
И "цепочку согласований".
Окутанные теплосетями
Вырвутся ли из них к 2022 году?