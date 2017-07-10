Ради театральных ролей.

Певец Сергей Лазарев в 2019 году планирует притормозить "свою музыкальную историю". Артист сделает это ради подготовки нового спектакля в московском Драматическом театре имени Пушкина, где он занят в нескольких постановках как приглашенная звезда, передает "Уралинформбюро".

"В первую очередь ставятся спектакли, а потом уже музыкальные гастроли. Потому что в театре задействовано огромное количество актеров. Сейчас я знаю, что уже будет в 2018 году. Это удобно. Мы планируем и друг друга не подводим, - рассказал Сергей Лазарев в интервью телеканалу "МИР".

Сейчас Театр Пушкина закрывает сезон и одновременно выводит из репертуара спектакль "Одолжите тенора", где певец на протяжении 8 лет играл главного героя Макса. "Сейчас, когда спектакль закрывается, я вновь выйду в роли Макса", - отметил артист.

У него уже есть новое предложение - на 2019 год. "Мы планируем очень заранее из-за того, что мне тоже нужно свою музыкальную историю притормозить на это время. Я всегда во время подготовки спектакля приостанавливаю музыкальные гастроли и нахожусь только в театре", - резюмировал Сергей Лазарев.