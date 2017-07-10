После 4-летнего перерыва.

10 июля 60-летие отмечает народный артист России Юрий Стоянов. Зрители полюбили его после выхода на экраны в 1993 году юмористической телепередачи "Городок". После смерти в 2012 году его неизменного напарника Ильи Олейникова программу закрыли, передает "Уралинформбюро"

Спустя 4 года Юрий Стоянов вернется на телевидение в похожем амплуа. В свой день рождения он анонсировал скорый выход передачи на телеканале "Россия".

В интервью ТАСС он признался, что нельзя жить прошлым: "Если бы я ежедневно занимался оплакиванием "Городка", я бы не смог больше ничего сделать. И кстати, мой партнер, Илюша, этого бы этого не одобрил".