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Росрыболовство готовит для Кержакова "желтую карточку" Сегодня в 10:13

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За фото с лососем.

Нападающему питерского "Зенита" Александру Кержакову придется пообщаться с инспекторами Росрыболовства. В надзорном ведомстве заинтересовались фотографией в Instagram футболиста, передает "Уралинформбюро".

На снимке, сделанном на Онежском озере, лучший бомбардир в истории сборной России изображен с несколькими лососями. Однако ловля этого вида рыбы на территории Карелии запрещена.

Если Кержаков сознается инспекторами Росрыболовства, что добыл богатый улов действительно на Онеге, его оштрафуют на сумму до 5000 рублей.

Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 8 2017 в 2:21 PDT

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