Росрыболовство готовит для Кержакова "желтую карточку" Сегодня в 10:13
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За фото с лососем.
Нападающему питерского "Зенита" Александру Кержакову придется пообщаться с инспекторами Росрыболовства. В надзорном ведомстве заинтересовались фотографией в Instagram футболиста, передает "Уралинформбюро".
На снимке, сделанном на Онежском озере, лучший бомбардир в истории сборной России изображен с несколькими лососями. Однако ловля этого вида рыбы на территории Карелии запрещена.
Если Кержаков сознается инспекторами Росрыболовства, что добыл богатый улов действительно на Онеге, его оштрафуют на сумму до 5000 рублей.
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