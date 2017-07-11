За фото с лососем.

Нападающему питерского "Зенита" Александру Кержакову придется пообщаться с инспекторами Росрыболовства. В надзорном ведомстве заинтересовались фотографией в Instagram футболиста, передает "Уралинформбюро".

На снимке, сделанном на Онежском озере, лучший бомбардир в истории сборной России изображен с несколькими лососями. Однако ловля этого вида рыбы на территории Карелии запрещена.

Если Кержаков сознается инспекторами Росрыболовства, что добыл богатый улов действительно на Онеге, его оштрафуют на сумму до 5000 рублей.