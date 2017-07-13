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В Москве умерла первая исполнительница "Черного кота"Сегодня в 09:37

Тамара Миансарова.

В Москве скончалась известная исполнительница Тамара Миансарова. Об этом в своем Instagram сообщила Алика Смехова: "Сегодня,12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова – советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ... мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе...".

Несколько лет назад артистка перенесла операцию на шейке бедра, после чего не вставала с кровати. Тамаре Миансаровой было 86 лет, передает "Уралинформбюро".

Популярность певице в свое время принесли такие песни, как "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться" и другие. В 1970 году вышел музыкальный фильм об артистке "Солнечная баллада".

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моё детство в 60-х годах Сегодня в 10:39

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