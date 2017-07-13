Ford, просто Форд.

13 июля голливудская звезда Харрисон Форд празднует 75-летие.

Форд родился в 1942 году в Чикаго в семье рекламного менеджера и домохозяйки. В 1964 году он снялся в фильме "Забриски-пойнт", но при монтаже сцены с его участием вырезали. После этого будущий знаменитый актер забросил карьеру и взялся за плотницкое ремесло, передает "Уралинформбюро".

Почти десять лет спустя Джордж Лукас пригласил Харрисона сняться в молодежной комедии "Американские граффити", и его дела пошли в гору.

В фильмографии Форда - более 50 картин. Среди них культовые "Звездные войны, где он сыграл Хана Соло, и серия картин об Индиане Джонсе, в которой исполнил главную роль.

Стоит отметить, что в честь актера был назван вид муравьев Pheidole harrisonfordi, распространенный в Центральной Америке.