Останки Дали поднимут из могилы 20 июляСегодня в 19:40
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Ради ДНК-экспертизы.
Мэрия испанского Фигераса назначила дату эксгумации останков художника Сальвадора Дали. Процедура состоится 20 июля 2017 года, пишет ТАСС.
Решение потревожить прах сюрреалиста ранее принял суд Мадрида в ходе рассмотрения иска об установлении отцовства 59-летней гадалки Пилар Абель. Одним из оснований для такого вердикта стало отсутствие личных вещей Дали, пригодных для проведения генетического анализа, передает "Уралинформбюро".
Женщина утверждает, что ее мать Антониа Мартинез де Аро в 1955 году имела с Дали любовную связь.
Если отцовство художника будет доказано, Пилар Абель получит право претендовать на его наследство.
Сейчас работы Сальвадора Дали принадлежат фонду его имени и Королевству Испания. Последнее владеет картинами, стоимость которых оценивается в 325 миллионов евро.
Великий сюрреалист скончался 23 января 1989 года в городе Фигерас, где и был похоронен.
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