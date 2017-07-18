Умер "отец" живых мертвецов Джордж Ромеро17 июля в 10:05
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Он страдал раком легких.
Создатель жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро скончался на 78 году жизни. Режиссер, в последнее время боровшийся с раком легких, умер во сне, пишет Los Angeles Times со ссылкой на его делового партнера Питера Грюнвальда.
Работу в жанре зомби-апокалипсиса Ромеро начал в 1968 году с картины "Ночь живых мертвецов". Также он снял сиквелы "Рассвет мертвецов", "День мертвецов", "Земля мертвых", "Дневники мертвецов", "Выживание мертвецов", передает "Уралинформбюро".
По мнению критиков, во все свои картины режиссер вкладывал социальный подтекст.
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