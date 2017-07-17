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Подписанный Ленноном для своего убийцы "винил" продадут в СШАСегодня в 11:38

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За 1,5 миллиона долларов.

В США выставлена на продажу пластинка Double Fantasy, которую один из основателей The Beatles Джон Леннон подписал для своего убийцы Марка Чепмена за пять часов до смерти. Организатор торгов - агентство по продаже личных вещей знаменитостей Moments in Time - оценил раритет в 1,5 миллиона долларов, передает "Уралинформбюро".

Пластинка с отпечатками пальцев Чемпена стала одной из главных улик в ходе расследования убийства Леннона. При задержании альбом выпал из куртки Чепмена, его подобрал проходивший мимо рабочий. После завершения судебного процесса диск вернули его владельцу, в 1999 году мужчина продал "винил" частному лицу. Альбом неоднократно менял хозяев.


Фото: momentsintime.com

Double Fantasy, совместный альбом Джона Леннона и его второй супруги Йоко Оно, вышел за три недели до убийства легенды британской рок-сцены.

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