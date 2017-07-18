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София Никитчук решила удариться в педагогику17 июля в 16:31

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Она намерена открыть свою школу.

В октябре 2017 года в столице Урала откроется необычное учебное заведение. Собственную школу организует "Мисс Екатеринбург-2014" и "Мисс Россия-2015" София Никитчук. Об этом она рассказала в интервью порталу конкурса "Мисс Екатеринбург".

По своей сути это будет "школа внутреннего развития", где проходят различные тренинги, мастер-классы по психологии, занятия йогой и лекции по здоровому питанию. Обязательно будет класс по речи, передает "Уралинформбюро".

"Мне мама всегда говорила в детстве: "Была бы одна такая школа, в которую можно привести девочку, и ей дадут базовое образование по всем направлениям", - поделилась София Никитчук источником вдохновения.

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