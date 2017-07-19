За пакет на поясе.

Леонардо Ди Каприо прогулялся по Нью-Йорку с фиолетовым полиэтиленовым пакетом на поясе. Фотографии экстравагантного поступка актера тут же попали на страницы соцсетей, передает "Уралинформбюро".

При этом особого внимания удостоились беззаботность и радостный вид голливудской звезды. Ди Каприо совершенно не волнует, что под тяжестью пакета у него сползли шорты.

You might have no fucks to give, but you'll never be on Leonardo DiCaprio using a garbage bag as a fanny pack levels of no fucks to give pic.twitter.com/gtsJkllwqt — Jett Rink (@jessiekaiser) 18 июля 2017 г.

Журнал Esquire уже назвал актера "королем мусорного стиля", а GQ отметил, что он вывел "ленивый" стиль на новый уровень.