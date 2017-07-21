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В США покончил с собой солист Linkin Park Честер БеннингтонСегодня в 08:13

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Ему был 41 год.

Утром 20 июля в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса был обнаружен мертвым солист популярной рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон. 41-летний музыкант покончил с собой, сообщает Reuters.

"Потрясен и разбит горем, но это правда", - написал в своем Twitter коллега Беннингтона по группе Майк Шинода.

Честер Беннигтон родился в 1976 году в Финиксе (Аризона, США). В середине 1990-х присоединился к группе Xero, которая затем была переименована в Linkin Park. Дебютный альбом обновленного коллектива "Hybrid Theory", получивший бриллиантовый статус, принес музыкантам мировую известность.

Полюбившийся фанатам за характерный вокал Беннингтон долгие годы боролся с алкогольной и наркотической зависимостями. У него осталось шестеро детей от двух браков, передает "Уралинформбюро".

Примечательно, что в день смерти солиста Linkin Park презентовал клип на песню Talking to Myself с последней пластинки коллектива. Сделанное в стиле "road movie" видео набрало более 2 миллионов просмотров за несколько часов.

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