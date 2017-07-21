Эксперты взяли образцы ДНК Сальвадора ДалиСегодня в 11:39
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Для установления отцовства.
Поздно вечером 20 июля в испанском Фигерасе прошла эксгумация тела сюрреалиста Сальвадора Дали. Для этого была поднята огромная полуторатонная плита, под которой в комнате Театра-музея Дали покоится тело художника. В 22.20 эксперты извлекли гроб и взяли образцы ДНК с кости и зубов, пишет El Pais.
Генетический анализ будет проводиться в Институте токсикологии (Мадрид).
Перед театром-музеем собрались несколько сотен журналистов и туристов. Вход охраняли сотрудники каталонской полиции. Чтобы никто не снял процедуру эксгумации с воздуха, накрыли стеклянный купол здания. У всех участников процедуры эксгумации на входе изымали сотовые телефоны.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", решение потревожить прах великого сюрреалиста принял мадридский суд в рамках иска об установлении отцовства. Его еще в 2015 году подала Пилар Абель Мартинес. Женщина утверждает, что ее мать в середине 50-х годов прошлого века имела любовную связь с Сальвадором Дали и позже родила от него дочь, коей Пилар Абель, по ее словам, и является.
Женщина уже сдала анализы ДНК. Теперь осталось получить биоматериал от ее 87-летней матери, страдающей болезнью Альцгеймера, и дождаться результатов экспертизы. Окончательное решение об отцовстве Дали суд вынесет 18 сентября.
Если женщина окажется дочерью живописца, она сможет претендовать на четвертую часть его наследия, включая авторские права и картины. На сегодня только Королевство Испания владеет работами Дали стоимостью более 325 миллионов евро.
В случае иного судебного решения истице придется оплатить все работы по эксгумации останков художника.
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