Для установления отцовства.

Поздно вечером 20 июля в испанском Фигерасе прошла эксгумация тела сюрреалиста Сальвадора Дали. Для этого была поднята огромная полуторатонная плита, под которой в комнате Театра-музея Дали покоится тело художника. В 22.20 эксперты извлекли гроб и взяли образцы ДНК с кости и зубов, пишет El Pais.

Генетический анализ будет проводиться в Институте токсикологии (Мадрид).

Перед театром-музеем собрались несколько сотен журналистов и туристов. Вход охраняли сотрудники каталонской полиции. Чтобы никто не снял процедуру эксгумации с воздуха, накрыли стеклянный купол здания. У всех участников процедуры эксгумации на входе изымали сотовые телефоны.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", решение потревожить прах великого сюрреалиста принял мадридский суд в рамках иска об установлении отцовства. Его еще в 2015 году подала Пилар Абель Мартинес. Женщина утверждает, что ее мать в середине 50-х годов прошлого века имела любовную связь с Сальвадором Дали и позже родила от него дочь, коей Пилар Абель, по ее словам, и является.

Женщина уже сдала анализы ДНК. Теперь осталось получить биоматериал от ее 87-летней матери, страдающей болезнью Альцгеймера, и дождаться результатов экспертизы. Окончательное решение об отцовстве Дали суд вынесет 18 сентября.

Если женщина окажется дочерью живописца, она сможет претендовать на четвертую часть его наследия, включая авторские права и картины. На сегодня только Королевство Испания владеет работами Дали стоимостью более 325 миллионов евро.

В случае иного судебного решения истице придется оплатить все работы по эксгумации останков художника.